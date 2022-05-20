Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.05.2022: "Gasthof Große", Wulfsen
44 Min.Folge vom 20.05.2022Ab 12
Zum Finale lädt Til Mike Süsser und seine Mitstreiter:innen in den "Gasthof Große" in Wulfsen ein. Der Jungspund hat das weitläufige Lokal kürzlich von seinem Vater übernommen und fährt ein ähnliches Konzept wie Markus im Rehlinger Hof - ein bewusster Kontrast zwischen Tradition und Moderne. Wird er gegenüber Markus die Nase vorn haben und reicht es am Ende womöglich sogar zum Sieg?