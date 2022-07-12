Molekularküche im "muto", Linz Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.07.2022: Molekularküche im "muto", Linz
44 Min.Folge vom 12.07.2022Ab 12
An Tag zwei wird es experimentell. Werner betreibt zusammen mit seinem Schwager das "muto" in der Linzer Altstadt. Der heutige Gastgeber ist ein Küchenpunk und kocht gegen die Regeln der Kochkunst. Hier muss sich das menschliche Auge an die Kreationen aus der Küche gewöhnen. Fleisch ist hier eher eine Beilage. Ungewöhnlich, aber gut!