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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das Soleo ist ein herzlicher Familienbetrieb

Kabel EinsFolge vom 09.08.2022
Das Soleo ist ein herzlicher Familienbetrieb

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 09.08.2022: Das Soleo ist ein herzlicher Familienbetrieb

44 Min.Folge vom 09.08.2022Ab 12

Am zweiten Tag geht es für Profikoch Mike Süsser nach Krumpendorf am Wörthersee ins Restaurant "Soleo". Dort begrüßt Gastgeberin und Tochter des Hauses Ines ihre Gäste in mediterranem Ambiente. Die Küche bietet Slow Food mit Mittelmeerflair, frischem Seefisch und regional-saisonalen Produkten. Klingt vielversprechend, aber kann sich Ines damit den Goldenen Teller sichern?

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