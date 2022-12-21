Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Hauptsache weihnachtlich im "Yachthafen Kehl"!

Kabel EinsFolge vom 21.12.2022
Hauptsache weihnachtlich im "Yachthafen Kehl"!

Hauptsache weihnachtlich im "Yachthafen Kehl"!Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 21.12.2022: Hauptsache weihnachtlich im "Yachthafen Kehl"!

44 Min.Folge vom 21.12.2022Ab 12

Heute geht es an die deutsch-französische Grenze nach Kehl. Melanie will hier in ihrem maritimen Restaurant am Yachthafen ihre vier männlichen Kontrahenten um den Finger wickeln. Dazu hat sie einige Überraschungen parat. Spannend ist ihr gastronomisches Konzept: freestyle-mediterran mit französischen Einflüssen und das Ganze heute weihnachtlich interpretiert. Festlich wird es auf jeden Fall, nur klappt die Bescherung?

Alle verfügbaren Folgen