Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Gaststätte am Michaelsberg", Cleebronn

Kabel Eins
Folge vom 16.03.2022
"Gaststätte am Michaelsberg", Cleebronn

Folge vom 16.03.2022: "Gaststätte am Michaelsberg", Cleebronn

Folge vom 16.03.2022
Ab 12

Ausgezeichnetes Essen im wahrsten Sinne des Wortes verspricht die "Gaststätte am Michaelsberg" in Cleebronn. Geschäftsführer Timo geht mit einem Ausflugslokal ins Rennen, das mit typisch schwäbischer Küche in der Vergangenheit mehrere Preise an Land ziehen konnte. Das soll nun auch bei Mike Süsser und der Konkurrenz Eindruck schinden. Ob Timo deren Ansprüchen gerecht werden und preisverdächtig abliefern kann?

