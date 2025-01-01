Wird das "Birdie Fun Golf" einlochen können?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
44 Min.Ab 6
Erlebnisreich geht es an Tag zwei weiter. Hier trifft Familienfreizeit auf Gastronomie. Die heutigen Gastgeber Juliane und Stephan Gill haben einiges zu bieten: non einer Outdoor Adventure-Minigolf Anlage bis hin zum Indoor-Golfen bei Schwarzlicht - doch die Gäste kommen nicht nur wegen des Freizeitspaßes. Das dazugehörige Restaurant "Birdie" punktet mit einer vielfältigen Auswahl. Können sie mit ihrem Konzept auch ihre Mitstreiter und Profi Mike Süsser begeistern?