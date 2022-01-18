In "Herzis Wirtschaft wird der Gast kulinarisch verwöhnt!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.01.2022: In "Herzis Wirtschaft wird der Gast kulinarisch verwöhnt!
44 Min.Folge vom 18.01.2022Ab 6
Weiter geht es im Biergarten der etwas anderen Art: Mike Süsser besucht Gastgeber Erik in "Herzi's Wirtschaft". Der gelernte Koch hat seinen Traum verwirklicht und kredenzt inmitten einer Kleingartenanlage Klassisches, Deftiges, raffinierte Menüs und bayerische Fusion. Ob der Spitzenkoch und die strengen Mitstreiter Eriks Konzept gutheißen werden?