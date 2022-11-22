T-Shirts zerreißen wie Hulk - schafft Michael das?Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 20: T-Shirts zerreißen wie Hulk - schafft Michael das?
43 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Michelle (31) und Jascha (32), Alessia (33) und Tobias (26) sowie Claudia (49) und Michael (52).
