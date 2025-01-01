Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Konzentrations-Challenge: Kann Peter das XXL-Puzzle lösen?

SAT.1Staffel 2022Folge 25
Konzentrations-Challenge: Kann Peter das XXL-Puzzle lösen?

Konzentrations-Challenge: Kann Peter das XXL-Puzzle lösen?Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 25: Konzentrations-Challenge: Kann Peter das XXL-Puzzle lösen?

43 Min.Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Lena (25) und Daniel (25), Concetta (36) und Angelo (35) sowie Manuela (51) und Peter (63).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen