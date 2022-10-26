Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2022Folge 3vom 26.10.2022
43 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Diana (46) und Jens (55), Annalena (25) und Alex (24) sowie Denise (35) und Dennis (39).

