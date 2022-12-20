Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Hier ist sportliches Talent gefragt!

SAT.1Staffel 2022Folge 31vom 20.12.2022
Hier ist sportliches Talent gefragt!

Hier ist sportliches Talent gefragt!Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 31: Hier ist sportliches Talent gefragt!

43 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Isy (31) und Benni (33), Raphaela (34) und Ole (36) sowie Ina (36) und Heiko (44).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen