Hasta la vista: Wer kennt die meisten Filmtitel?
Mein Mann kann
Folge 33: Hasta la vista: Wer kennt die meisten Filmtitel?
43 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Katharina (23) und Domenik (26), Pia (23) und Tobias (24) sowie Katerina (35) und Patrick (36).
