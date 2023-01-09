Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Hasta la vista: Wer kennt die meisten Filmtitel?

SAT.1Staffel 2022Folge 33vom 09.01.2023
Hasta la vista: Wer kennt die meisten Filmtitel?

Hasta la vista: Wer kennt die meisten Filmtitel?Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 33: Hasta la vista: Wer kennt die meisten Filmtitel?

43 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Katharina (23) und Domenik (26), Pia (23) und Tobias (24) sowie Katerina (35) und Patrick (36).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen