Jetzt ist Fingerfertigkeit gefragt!Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 4: Jetzt ist Fingerfertigkeit gefragt!
43 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Iris (39) und Oliver (51), Timja (38) und Shkodran (34) sowie Cristina (30) und Joshua (32).
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick