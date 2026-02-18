Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meryl Deep Talk

Jan van Weyde

Talk? Now!Staffel 1Folge 11vom 18.02.2026
Jan van Weyde

Jan van WeydeJetzt kostenlos streamen

Meryl Deep Talk

Folge 11: Jan van Weyde

77 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Jan van Weyde ist Comedian, Schauspieler, Synchronsprecher – und Kölner. In dieser Folge erzählt er, warum er seinen sicheren Weg als Schauspieler verlassen hat, um auf der Bühne zu stehen und Menschen zum Lachen zu bringen. Wir reden über LOL und die verrückte Energie hinter den Kulissen, über Elternabende als Comedy-Stoff, über sein neues Programm „Immer Weyder...", über sein Talent zum Imitieren – und darüber, was ihn im Leben wirklich verzweifeln lässt. Und natürlich: Warum Humor mehr ist als Entertainment. Eine Folge mit viel Leichtigkeit, überraschend viel Tiefe – und einem Gast, der beides gleichzeitig kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Meryl Deep Talk
Talk? Now!
Meryl Deep Talk

Meryl Deep Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen