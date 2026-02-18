Meryl Deep Talk
Folge 16: Laura Brümmer
"Laura Brümmer steht seit 20 Jahren auf der Bühne – als Musicaldarstellerin und heute als Comedian. In dieser Folge spricht sie so ehrlich wie selten über die Schattenseite der Musical-Branche: Wie ihr immer wieder gesagt wurde, sie sei zu dick – eine Verletzung, die bis heute nachwirkt. Wie sie eine Kollegin für eine Rolle vorschlug und dafür eine Drohung kassierte, die sie nie vergessen hat. Und warum der Wechsel von Musical zu Comedy für sie der Unterschied zwischen Funktionieren und Freiheit war. Wir sprechen über die Kraft weiblicher Solidarität in der Comedy-Szene – und darüber, warum diese Solidarität trotzdem nicht reicht, um es leicht zu machen. Ein Gespräch über Mut, Verletzlichkeit und die Entscheidung, trotzdem ehrlich zu bleiben."
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