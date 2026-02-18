Meryl Deep Talk
Folge 3: Lars Tönsfeuerborn
69 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Wie kann ein zufriedenes Leben trotz schwerster Kindheit gelingen? Was kann man tun, um aus Schicksalsschlägen mit Stärke hervorzugehen und sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen? Diese Thematik bespreche ich mit Lars Tönsfeuerborn, der traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit erfahren hat und verarbeiten musste. Ein gutes Gespräch, das inspiriert und Hoffnung macht.
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