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Meryl Deep Talk

Hatice Nizam

Talk? Now!Staffel 1Folge 7vom 18.02.2026
Hatice Nizam

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Meryl Deep Talk

Folge 7: Hatice Nizam

63 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Nicht deine Herkunft limitiert dich, sondern dein Mut. Mit 18 Jahren kommt Hatice Nizam als junges Mädchen aus der Türkei nach Deutschland. Kein Netzwerk. Kein Sicherheitsnetz. Kein Plan B. Heute zählt sie zu den erfolgreichsten Hairstylistinnen Deutschlands, ist als Blonde-Expertin die Nummer 1 – und stylt Haare auf der New York Fashion Week. In diesem Gespräch geht es nicht um Märchen-Erfolg. Sondern um Realität.

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