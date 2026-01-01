Meryl Deep Talk
1 StaffelAb 6
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Meryl Deep Talk
Meryl Deep Talk ist der Podcast über Mut, Zweifel und echte Veränderung. In ehrlichen Gesprächen mit prominenten Persönlichkeiten geht es nicht um Glamour, sondern um das, was Erfolg wirklich ausmacht: Rückschläge, Brüche, Angst – und den Mut, trotzdem weiterzugehen. Jede Folge zeigt: Du musst nicht perfekt sein, um deinen Weg zu gehen. Du musst nur bereit sein, ihn ehrlich zu gehen. Für alle, die wachsen wollen und ihren eigenen Weg gehen.