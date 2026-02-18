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Meryl Deep Talk

Linus Weber

Talk? Now!Staffel 1Folge 6vom 18.02.2026
Linus Weber

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Meryl Deep Talk

Folge 6: Linus Weber

62 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge von Meryl Deep Talk geht es um eine Frage, die viele bewegt – und die unser Bildungssystem selten ehrlich beantwortet: Warum hat Erfolg oft nichts mit guten Noten zu tun? Zu Gast ist Linus Weber – bekannt aus Germany’s Next Topmodel. Doch Linus ist weit mehr als ein Model. Er spricht offen über seine Legasthenie, seine Schulzeit voller Zweifel und darüber, wie sehr Lesen, Schreiben und Bewertungssysteme den eigenen Selbstwert prägen können.

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