Meryl Deep Talk
Folge 13: Klara Bühl
In dieser bewegenden Folge von Meryl Deep Talk begrüßt die unvergleichliche Meryl Deep die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl zu einem Gespräch, das weit über den Spielfeldrand hinausgeht. Zwischen dem grellen Scheinwerferlicht der Bühne und dem harten Rasen des Stadions entdecken die beiden überraschende Parallelen über den Mut zur Selbstbehauptung, den Umgang mit öffentlichem Druck und die Kraft, die in der eigenen Verletzlichkeit liegt. Es ist eine Begegnung zweier Welten, die durch die geteilte Liebe zur Perfektion und den unbedingten Willen, authentisch zu bleiben, miteinander verschmelzen. Klara Bühl gibt seltene Einblicke in ihre mentale Stärke und offenbart, was es bedeutet, in jungen Jahren zur Identifikationsfigur einer ganzen Generation zu werden, während Meryl den Raum für die leisen, emotionalen Zwischentöne öffnet.
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