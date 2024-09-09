Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miss Moon

Der Tanz der Zauberer / Die Jagd nach dem Wasser

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 23vom 09.09.2024
Der Tanz der Zauberer / Die Jagd nach dem Wasser

Folge 23: Der Tanz der Zauberer / Die Jagd nach dem Wasser

25 Min.Folge vom 09.09.2024

Adalbert würde gerne auf den Ball der Zauberer gehen, hat aber keine passende Tanzpartnerin. Er bittet Miss Moon ihn zu begleiten, aber die hat zwei linke Füße. Dann entdeckt er zufällig das Tanztalent im Garten der Nachbarin der McGuffles: die Baronin! Adalbert ist hingerissen von der leichtfüßigen Dame und will sie unbedingt zum Ball einladen. Miss Moon und die Kinder setzen alles daran, das zu verhindern, da die Baronin doch alles hasst, was mit Magie zu tun hat.. / Eine Hitzewelle lässt New York glühen und das Wasser des Zoos muss rationiert werden, damit keines der Tiere Durst leiden muss. Doch dann stiehlt ein unbekannter Dieb das Wasser aus der zooeigenen Zisterne und es kommt zum Notstand. Um so schnell wie möglich an Wasser zu kommen und um die Tiere davor zu bewahren, zu dehydrieren, besorgt Miss Moon eine magische Wünschelrute, die ihnen den Weg zum gestohlenen Wasser zeigen soll. Als die Kinder den Dieb ausfindig machen, staunen sie nicht schlecht.

