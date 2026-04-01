Die verschlüsselte NachrichtJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 1: Die verschlüsselte Nachricht
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Vor sechs Monaten hat Willy Fog seine Reise in 80 Tagen um die Welt beendet. Doch das nächste Abenteuer steht bereits vor der Tür. Mit dem dubiosen Bankier Sullivan geht er eine neue Wette ein: Er soll beweisen, dass eine Reise zum Mittelpunkt der Erde möglich ist.
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