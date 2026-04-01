Auf dem Weg zum Mittelpunkt der ErdeJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 6: Auf dem Weg zum Mittelpunkt der Erde
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Professor Fridriksson entdeckt, dass Romy und Tico entführt worden sind. Die beiden werden von Transfer zum Vulkan gebracht, der Willy dazu zwingen will, seine Reise abzubrechen. Willy und seine Gruppe sind derweil auf dem Gipfel des Berges angekommen.
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