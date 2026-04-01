Ein schweigsamer FührerJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 3: Ein schweigsamer Führer
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde kommen in Kopenhagen an und wollen dort ein Schiff nach Island nehmen. Transfer ist jedoch auch bereits vor Ort und sorgt dafür, dass sich die Weiterreise der Gruppe verzögert. Er sperrt Willy und die anderen in einem Glockenturm ein, doch sie können sich nach einiger Zeit selbst befreien.
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