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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Der Kampf der Monster

Staffel 1Folge 11vom 01.04.2026
Der Kampf der Monster

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 11: Der Kampf der Monster

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde bauen ein Floß, um das unterirdische Meer zu überqueren. Sie stechen in See und segeln zunächst friedlich dahin, doch dann werden sie von einem Unterwasser-Ungeheuer angegriffen. Sie versuchen, es zu vertreiben, und schließlich kommt ihnen eine Schlange zu Hilfe, die den Kampf gegen das Monster aufnimmt.

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