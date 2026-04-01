Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Ein lebensrettender Fluss

Staffel 1Folge 8vom 01.04.2026
Ein lebensrettender Fluss

Ein lebensrettender FlussJetzt kostenlos streamen

Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 8: Ein lebensrettender Fluss

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Transfer kehrt nach London zurück, da es ihm nicht gelungen ist, Willy aufzuhalten. Da er jedoch die Wasservorräte der Gruppe versalzen hat, geht er davon aus, dass Willy und die anderen umkehren müssen. Doch den Abenteurern gelingt es, tief unter der Erde einen lebensrettenden Fluss zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Alle 2 Staffeln und Folgen