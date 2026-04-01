Verloren in der FinsternisJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 9: Verloren in der Finsternis
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde setzen ihre Reise unter der Erde fort. Sie erreichen eine Kohlemine, die plötzlich einstürzt. Rigodon wird unter einem Stein begraben, doch zum Glück wird niemand schwer verletzt. Als Romy und Tico sich später von der Gruppe trennen, um eine Höhle voller Kristalle zu erkunden, verlieren sie die Orientierung und finden nicht mehr zu den anderen zurück.
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