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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Der schlafende Vulkan

DeAPlanetaStaffel 1Folge 4vom 01.04.2026
Der schlafende Vulkan

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 4: Der schlafende Vulkan

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde sind auf Island angekommen und folgen ihrem Führer Hans, der sie zum Vulkan bringen soll. Doch die Routen, die der Mann einschlägt, werden immer gefährlicher, was daran liegt, dass Hans eigentlich der verkleidete Transfer ist, der verhindern will, dass Willy und die anderen ihr Ziel erreichen.

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