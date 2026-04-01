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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Die Perlentaucher

Staffel 2Folge 10vom 01.04.2026
Die Perlentaucher

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 10: Die Perlentaucher

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und die anderen sind bereits seit drei Monaten an Bord der Nautilus, und Kapitän Nemo deutet an, dass er sie nie wieder gehen lassen will, um das Geheimnis seines U-Bootes weiterhin zu bewahren. In Ceylon angekommen, machen sie einen Ausflug, um die Arbeit der Perlentaucher zu begutachten.

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