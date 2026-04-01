Kampf gegen einen RiesenJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 12: Kampf gegen einen Riesen
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Nautilus verlässt den Südpol und steuert wärmere Gewässer an. In den Tiefen des Ozeans trifft das U-Boot auf einen riesigen Oktopus, der das Gefährt fest mit seinen Tentakeln umschließt. Kapitän Nemo steuert die Oberfläche an, um das Tier wieder loszuwerden.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Familie, Kinder
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL