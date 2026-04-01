Der geheimnisvolle KapitänJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 6: Der geheimnisvolle Kapitän
27 Min.Folge vom 01.04.2026
Der Kapitän der Abraham Lincoln muss die Suche nach Willy und den anderen aufgeben und nach New York zurückkehren. Er ahnt nicht, dass die Gruppe unter Wasser an Bord eines U-Boots gefangen gehalten wird. Dort treffen die Freunde auf Kapitän Nemo, der sie zum Abendessen einlädt.
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