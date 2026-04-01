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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Das Gefängnis im Meer

Staffel 2Folge 7vom 01.04.2026
Das Gefängnis im Meer

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 7: Das Gefängnis im Meer

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde werden noch immer an Bord der Nautilus gefangen gehalten. Kapitän Nemo führt die Gruppe durch sein U-Boot, und Tico und Rigodon werden zum Küchendienst verpflichtet. Währenddessen macht sich ein Crewmitglied an Nemos Goldbarren zu schaffen und will den Diebstahl Willy Fog in die Schuhe schieben ...

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