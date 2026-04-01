Das ungeheure UngeheuerJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 5: Das ungeheure Ungeheuer
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Abraham Lincoln steuert auf das vermeintliche Seeungeheuer zu, doch dieses bewegt sich für ein Lebewesen ungewöhnlich schnell fort. Als Neds Harpune mit einem metallischen Geräusch von dem unbekannten Objekt abprallt, verhärtet sich Willys Verdacht, dass es sich bei dem Monster nicht um ein Tier handelt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Familie, Kinder
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL