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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Das ungeheure Ungeheuer

Staffel 2Folge 5vom 01.04.2026
Das ungeheure Ungeheuer

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 5: Das ungeheure Ungeheuer

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Abraham Lincoln steuert auf das vermeintliche Seeungeheuer zu, doch dieses bewegt sich für ein Lebewesen ungewöhnlich schnell fort. Als Neds Harpune mit einem metallischen Geräusch von dem unbekannten Objekt abprallt, verhärtet sich Willys Verdacht, dass es sich bei dem Monster nicht um ein Tier handelt ...

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