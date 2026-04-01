Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 11: Am Südpol
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Von London aus wird ein Suchtrupp nach Willy und den anderen entsandt. An Bord der Nautilus versucht Ned weiterhin, einen Fluchtplan in die Tat umzusetzen, der jedoch von einem Sturm vereitelt wird. Kapitän Nemo bietet der Gruppe die Möglichkeit, die versunkene Stadt Atlantis zu erkunden, und später nimmt das U-Boot Kurs auf den Südpol und wird von einem Kriegsschiff angegriffen.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Familie, Kinder
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL