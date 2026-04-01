Ned Land, der HarpunierJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 3: Ned Land, der Harpunier
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Freunde befinden sich nun auf der Abraham Lincoln und halten Ausschau nach dem mysteriösen Seeungeheuer. An Bord treffen sie auf Ned Land, einen talentierten Harpunier aus Kanada. Als ein Wal gesichtet wird, der sich auf das Schiff zubewegt, herrscht bei der Crew höchste Alarmbereitschaft ...
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
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Genre:Animation, Abenteuer, Familie, Kinder
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL