Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Molang

DRACULA/EINE GIRAFFE IN VERSAILLES/GLUCKE/DER MÖCHTEGERN-MUSKETIER

StoryZoo & FriendsStaffel 5Folge 12vom 09.09.2024
DRACULA/EINE GIRAFFE IN VERSAILLES/GLUCKE/DER MÖCHTEGERN-MUSKETIER

DRACULA/EINE GIRAFFE IN VERSAILLES/GLUCKE/DER MÖCHTEGERN-MUSKETIERJetzt kostenlos streamen

Molang

Folge 12: DRACULA/EINE GIRAFFE IN VERSAILLES/GLUCKE/DER MÖCHTEGERN-MUSKETIER

22 Min.Folge vom 09.09.2024

Am Ende ihres Konzerts „Peace and Love“ spenden Molang und Piu Pius Freunde stehende Ovationen. Als sie nach Hause gehen, bleibt ihr Auto vor Draculas Schloss liegen ... Eine Giraffe sorgt am Hof ??des Königs für grossen Aufruhr. Der ganze Hof fängt an, sich im Giraffenmuster zu kleiden, aber die Mode ist vorübergehend ... Glücklicherweise sind Molang und Piu Piu hier, um sich um die Giraffe zu kümmern. Molang und Piu Piu finden im Hof ??ihrer Farm ein Ei. Sie legen es zurück in das Hühnernest, aber als ein Drache herauskommt, adoptiert es die Henne sofort. Molang und Piu Piu möchten Musketiere am Königshof werden. Piu Piu ist zu klein, um einzutreten, aber er wird sich davon nicht aufhalten lassen!

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Molang
StoryZoo & Friends
Molang

Molang

Alle 1 Staffeln und Folgen