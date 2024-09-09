KEULEN/EISEN PIU PIU/DIE PFLANZE/KOKOSNUSSKRIEGJetzt kostenlos streamen
Molang
Folge 3: KEULEN/EISEN PIU PIU/DIE PFLANZE/KOKOSNUSSKRIEG
Molang und Piu Piu treffen auf einen Stamm von Freunden, die mit ihren Keulen alles lösen. Beide müssen den anderen zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt, ihre Probleme zu lösen. Molang, Piu Piu und einige Freunde arbeiten auf einer Baustelle, aber die Arbeit ist anstrengend für Piu Piu, der sehr klein ist. Ein Ingenieur bietet ihm eine Roboterpanzerung an, die es ihm ermöglicht, schwere Lasten zu tragen und schneller zu arbeiten. Als Molang und Piu Piu einen Trank gegen die Mückenstiche des Königs zubereiten, entdecken sie eine entzückende Pflanze ... die auch ein Fleischfresser ist. Nach einer Kokosnussschlacht stranden Molang und Piu Piu auf zwei verschiedenen Inseln. Um wieder vereint zu werden, müssen sie zwei kämpfende Menschen versöhnen und ihnen zeigen, wozu Kokosnüsse wirklich da sind.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick