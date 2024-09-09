Zum Inhalt springenBarrierefrei
Molang

DER HUT DES ZAUBERERS/IM BAUCH/DAS GENIE/DER ANDERE STAMM

StoryZoo & FriendsStaffel 5Folge 13vom 09.09.2024
DER HUT DES ZAUBERERS/IM BAUCH/DAS GENIE/DER ANDERE STAMM

DER HUT DES ZAUBERERS/IM BAUCH/DAS GENIE/DER ANDERE STAMM

Folge 13: DER HUT DES ZAUBERERS/IM BAUCH/DAS GENIE/DER ANDERE STAMM

22 Min.Folge vom 09.09.2024

Ein Zauberer verlässt das Schloss und vergisst seinen Zauberhut. Molang und Piu Piu finden es und spielen Lehrlinge ... Nachdem eine Welle sie erfasst hat, glauben Molang und Piu Piu, dass sie auf einer Insel gestrandet sind. Doch sie treffen einen Freund, der ihnen erzählt, dass sie sich tatsächlich im Magen eines Wals befinden! Beim Bau einer Pyramide für den Pharao finden Molang und Piu Piu eine magische Lampe. Ein Geist erscheint und bietet ihnen an, ihnen drei Wünsche zu erfüllen, doch die beiden Freunde haben ganz unterschiedliche Wünsche ... In der Vorgeschichte gehörten Molang und Piu Piu zu einem sehr zivilen und gebildeten Stamm. Nachdem ihnen aufgetragen wurde, etwas zu essen zu holen, treffen sie auf einen viel rustikaleren Stamm ...

