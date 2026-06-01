Mr. Monk bekommt KonkurrenzJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 1: Mr. Monk bekommt Konkurrenz
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Das Juweliergeschäft von Harold Gumbal wird ausgeraubt - ein Sicherheitsmann wird dabei getötet und Gumbal ist nach der Tat verschwunden. Parallel zu Mr. Monk beginnt der eifrige Privatdetektiv Marty Eels seine Ermittlungen, und er er findet in Windeseile alle entscheidenden Indizien in dem Fall. Captain Stottlemeyer und sein Team sind begeistert - nur Monk nicht. Der glaubt, dass sein Konkurrent schummelt und verzweifelt, weil er nicht weiß, wie.
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