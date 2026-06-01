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Monk

Mr. Monk bekommt Konkurrenz

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1vom 01.06.2026
Mr. Monk bekommt Konkurrenz

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Monk

Folge 1: Mr. Monk bekommt Konkurrenz

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Das Juweliergeschäft von Harold Gumbal wird ausgeraubt - ein Sicherheitsmann wird dabei getötet und Gumbal ist nach der Tat verschwunden. Parallel zu Mr. Monk beginnt der eifrige Privatdetektiv Marty Eels seine Ermittlungen, und er er findet in Windeseile alle entscheidenden Indizien in dem Fall. Captain Stottlemeyer und sein Team sind begeistert - nur Monk nicht. Der glaubt, dass sein Konkurrent schummelt und verzweifelt, weil er nicht weiß, wie.

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