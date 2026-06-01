Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Monk

Mr. Monk ist betrunken

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5vom 01.06.2026
Mr. Monk ist betrunken

Mr. Monk ist betrunkenJetzt kostenlos streamen

Monk

Folge 5: Mr. Monk ist betrunken

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Wie jedes Jahr zum Hochzeitstag sucht Mr. Monk das Hotel auf, in dem er und seine verstorbene Frau Trudy ihre Flitterwochen verbrachten. Beim Abendessen lernt er Larry Zwibell kennen, der ein gutes Mittel gegen Kater haben will. Tatsächlich ist Monk nach ein paar Gläsern Wein sehr betrunken. Als er Zwibell am nächsten Morgen aufsucht, stellt er fest, dass der Mann nicht im Hotel war - niemand will sich an ihn erinnern. Hatte Monk eine Halluzination?

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Monk
SAT.1 GOLD
Monk

Monk

Alle 4 Staffeln und Folgen