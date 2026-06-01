Mr. Monk erinnert sich an nichtsJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 11: Mr. Monk erinnert sich an nichts
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Mr. Monk ist nachts an einem Truck Stop mit einem Unbekannten verabredet - der Mann hat ihm Informationen zu Trudys Mörder versprochen. Als der geniale Detektiv bemerkt, dass sie gefälscht sind, schlägt ihn sein Gegenüber brutal nieder und befördert den bewusstlosen Monk auf einen Lkw. Als er an einer Tankstelle zu sich kommt, hat er sein Gedächtnis verloren - nicht jedoch seinen Spürsinn. Mitten auf dem Land in Wyoming versucht Monk rauszufinden, wer er ist und woher er kommt.
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