Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Monk

Mr. Monk erinnert sich an nichts

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11vom 01.06.2026
Mr. Monk erinnert sich an nichts

Mr. Monk erinnert sich an nichtsJetzt kostenlos streamen

Monk

Folge 11: Mr. Monk erinnert sich an nichts

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Mr. Monk ist nachts an einem Truck Stop mit einem Unbekannten verabredet - der Mann hat ihm Informationen zu Trudys Mörder versprochen. Als der geniale Detektiv bemerkt, dass sie gefälscht sind, schlägt ihn sein Gegenüber brutal nieder und befördert den bewusstlosen Monk auf einen Lkw. Als er an einer Tankstelle zu sich kommt, hat er sein Gedächtnis verloren - nicht jedoch seinen Spürsinn. Mitten auf dem Land in Wyoming versucht Monk rauszufinden, wer er ist und woher er kommt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Monk
SAT.1 GOLD
Monk

Monk

Alle 4 Staffeln und Folgen