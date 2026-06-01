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Monk

Mr. Monk und der sadistische Zahnarzt

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15vom 01.06.2026
Mr. Monk und der sadistische Zahnarzt

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Monk

Folge 15: Mr. Monk und der sadistische Zahnarzt

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Randy ist fest davon überzeugt, dass er auf dem Zahnarztstuhl unter Narkose Zeuge eines Mords geworden ist. Bald taucht die passende Leiche auf - die auch noch in Verbindung zum brutalen Raubüberfall auf einen Geldtransporter steht, den das Team gerade untersucht. Um der Sache nachzugehen, muss Monk aber erstmal seine panische Angst vor Zahnärzten überwinden ...

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