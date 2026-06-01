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Monk

Mr. Monk und die schwarze Witwe

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7vom 01.06.2026
Mr. Monk und die schwarze Witwe

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Monk

Folge 7: Mr. Monk und die schwarze Witwe

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Natalie überredet Lieutenant Disher, mit ihr auf die Hochzeit ihres Bruders mitzugehen, der seine Verlobte erst vor drei Wochen kennengelernt hat. Doch der wird noch vor der Zeremonie auf dem Parkplatz angefahren. Monk findet heraus, dass es kein Unfall war. Der Detektiv muss nun wohl oder übel auch an der Feier teilnehmen. Im fällt bald auf, dass die Braut Theresa Scott über ihre Vergangenheit lügt. Außerdem wird die Leiche des Hochzeitsfotografen Frank Ruttle gefunden ...

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