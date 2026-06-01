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Monk

Mr. Monk und das außerirdische Alibi

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 14vom 01.06.2026
Mr. Monk und das außerirdische Alibi

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Folge 14: Mr. Monk und das außerirdische Alibi

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Monk ist sich sicher: Als Täter im Fall eines kaltblütigen Mordes an einer Frau kommt nur der berühmte Astronaut Steve Wagner in Frage. Doch zunächst will niemand aus seinem Team dem Detektiv glauben, dass der Nationalheld seine ehemalige Liebhaberin umgebracht hat - zumal Wagner ein überzeugendes Alibi hat. Denn zum Tatzeitpunkt befand er sich auf einem Weltraum-Flug ...

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