Mr. Monk und FrankensteinJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 2: Mr. Monk und Frankenstein
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Mr. Monk bekommt während einer Ermittlung einen Anruf von seinem Bruder Ambrose: Der Vater der beiden kehrt nach Hause zurück. Monk, Natalie und Julie treffen sich mit ihm. Es ist Halloween, und als es an der Tür klingelt, wird Ambrose von einem Unbekannten im Frankenstein-Kostüm attackiert. Ambrose glaubt nicht, dass es ein Kinderstreich war. Als der Verkleidete auch Julie und ihren Freunden auflauert, nimmt sich Monk der Sache an - zum Missfallen von Captain Stottlemeyer.
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