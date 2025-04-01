Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Die Stunde des Kometen
46 Min.Ab 12
Jessica ist eingeladen, den Hochzeitstag von ihrer Nichte Carrie und deren Mann Leonard zu feiern. Doch Leonard hat das Datum verschwitzt, und auch Carrie ist nicht da. Stattdessen geht Jessica mit Leonard auf eine Cocktailparty seines Instituts. Dort macht sie die Bekanntschaft mit Drake Eaton, der schon kurz darauf in Leonards Ferienhaus ermordet aufgefunden wird. Schnell gerät Leonard unter Verdacht. Jessica beginnt mit den Recherchen ...
