Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Tödliche Party

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5vom 21.06.2025
Tödliche Party

Tödliche PartyJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 5: Tödliche Party

46 Min.Folge vom 21.06.2025Ab 6

Jessica wird zu einer Feier eingeladen, bei der der Unternehmer Duncan Barnett seinen Nachfolger im Vorstand seiner Firma bekanntgeben möchte. Doch zur Überraschung seiner Geschäftspartner eröffnet Barnett die Rede damit, dass er gar nicht daran denke, die Unternehmensleitung abzugeben. In der Nacht darauf wird er tot in der Badewanne aufgefunden. Nun ist Jessicas Gespür gefragt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen