Sandras Geheimnis

SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 11
Folge 11: Sandras Geheimnis

46 Min. Ab 12

Jessica besucht ihren Neffen Grady in New York. Da dessen Wohnung allerdings gerade unbewohnbar ist, buchen sich die beiden in einem Nobelhotel ein. Dort trifft Grady auf Sandra, eine alte Collegefreundin. Er verliebt sich sofort in die hübsche Frau. Doch Gradys alter Kumpel Gary hatte mal was mit Sandra, was allerdings Garys Frau Cornelia nicht erfahren darf. Als Sandra wenig später ermordet in ihrem Zimmer aufgefunden wird, nimmt Jessica den Fall in die Hand.

