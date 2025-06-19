Mord ist ihr Hobby
Folge 2: Mord ohne Vorsatz
46 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 6
Jessica nimmt an der Abschiedsfeier eines befreundeten Highschool-Trainers teil. Dort trifft sie auf Bill, der ihr anbietet, sie nach Hause zu fahren. Am Auto angekommen, hängt ein Zeitungsausschnitt mit der Schlagzeile "Geschäftsmann ermordet, Anhalter verdächtigt" an Bills Auto. Er ist sichtlich erschüttert. Als Jessica dann auch noch Andrew kennenlernt und erfährt, dass dieser 20 Jahre unschuldig wegen Mordes hinter Gittern saß, beginnt Jessica mit den Recherchen.
