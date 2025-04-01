Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Ärger im Garten Eden
46 Min.Ab 12
Mary Rose, Jessicas Freundin, erhält einen anonymen Brief, dass ihre Schwester Charlotte kürzlich ermordet wurde. Als auf Mary Rose ebenfalls ein Anschlag verübt wird, beschließt Jessica, der Sache auf den Grund zu gehen. Gemeinsam reisen sie nach Eden, Oregon. Dort stellt sich heraus, dass Charlottes Hotel kein gewöhnliches Hotel war, sondern ein Bordell. Und schon bald geraten einige ehrbare Bürger des Ortes unter Verdacht ...
